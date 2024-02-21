NYT написал о тысяче пленных украинцев при выходе из Авдеевки: в ВСУ отреагировали

Американское издание The New York Times заявило, что во время выхода из Авдеевки в Донецкой области от 850 до 1000 украинских солдат могли попасть в российский плен. В Вооруженных Силах Украины опровергли эту информацию.

Так, в статье The New York Times было сказано, что до тысячи украинских защитников, похоже, попали в плен или считаются пропавшими без вести. Авторы ссылались на слова двух солдат, владеющих информацией об уходе Сил обороны из Авдеевки.

"Западные официальные лица сказали, что этот диапазон кажется точным", – говорилось в материале.

На эту публикацию отреагировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в среду, 21 февраля. Он назвал распространенную NYT информацию нарративом российской пропаганды.

"Не знаю, сознательно или непреднамеренно, но авторы NYT распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, они совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж", – заявил Лиховой.

Он подчеркнул, что во время отступления из Авдеевки часть наших бойцов действительно не вышла на связь, и в ВСУ это не скрывали. Однако число в 850-1000 пленных является российским фейком.

"Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена. Да, пленные есть, но их количество исчисляется ни в коем случае не сотнями", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Город Авдеевка на Донетчине долгое время был одной из самых горячих точек украинского фронта. В условиях постоянно превосходящих сил противника, украинские воины мощно держали оборону. У врага было гораздо больше вооружения и снарядов, поэтому он в последние месяцы методично уничтожал Авдеевку.

– Представители Пентагона прокомментировали отвод украинских сил из Авдеевки, назвав его "стратегическим" шагом, направленным на сохранение собственной артиллерии и снарядов.

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