Была одной из самых горячих точек: как менялась линия фронта в Авдеевке и что рассказывают защитники о выходе из города. Видео

Город Авдеевка в Донецкой области долгое время была одной из самых горячих точек украинского фронта. В условиях постоянно превосходящих сил противника украинские воины мощно держали оборону.

Выход украинских бойцов происходил очень тяжело, под шквалом огня со стороны противника. Об этом рассказали бойцы 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко в роликах, опубликованных на YouTube-канале бригады.

Защитник с позывным "Манч" рассказал, что, несмотря на все сложности, выход был организованным, по заранее проложенным маршрутам. Военные держали связь с комбатом в режиме онлайн, который контролировал процесс и помогал.

"Где-то заблудились, то подсказывали, куда именно можно выйти", – отметил защитник.

"Лично мое мнение, из-за того, что у них огневых средств гораздо больше, гораздо больше снарядов у них, последние два месяца авиация работала так, что она разбирала ту несчастную Авдеевку, как могла. И честно говоря, ну как бы вам так сказать, противодействие им давали, но у них просто всего больше, гораздо больше, чем у нас", – отметил "Манч".

"На участках, где я был, оборону держали довольно долго. И заходившие группы ликвидировали. Но, учитывая то, каким количеством они лезли, трудно держать оборону, когда тебя постоянно разбирают", – пояснил боец.

Выходивших из Авдеевки украинских военных россияне накрывали из всех видов вооружения, в частности, и применяя фосфорные боеприпасы, рассказал военный 110 ОМБр с позывным "Круг".

"Утро началось, как и всегда, их очень сильной артиллерийской подготовки. Х*рачили минометами, самолеты сбрасывали все, что можно. И пакетники летали, кассетники и что только там не было", – отметил он.

По его словам, линия фронта двигалась постепенно. Украинские силы смещались "вниз", до крайней точки в Авдеевке, эвакуировали БК и все вооружение, которое могли взять. То, чего не могли унести – уничтожали.

Боец отметил работу военного с позывным "Капа", который со своей позиции мощно прикрывал побратимов и взорвал дом из БК, куда подходили оккупанты.

Также он подчеркнул, что эвакуация была слаженная, военные всячески прикрывали друг друга, украинская артиллерия начала сильно работать, узнав, что бойцы начали выход из Авдеевки.

"Круг" убежден, что Силы обороны обязательно вернутся в Авдеевку, но сначала необходимо пополнить свои запасы.

"Нам нужно очень много глаз в небе и нужна авиация. Тогда мы просто голыми руками с нашей артиллерией, у которой ограничен БК, по сравнению с ними (россиянами. – ред.) мы стреляем только зная куда, наведя координаты", – отметил военный.

С первого дня полномасштабной войны с РФ в защите Авдеевки стояли и бойцы 3-го полка Сил специальных операций. Вместе с другими подразделениями сил обороны они успешно уничтожали технику и живую силу противника.

В ССО отметили, что их бойцы успешно работали на разных позициях, внеся свой вклад в оборону этого восточного рубежа.

"Вернем все украинские земли и отомстим за всех Героев, отдавших жизнь за свободу нашей страны!" – заверили спецназовцы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Боец 110-й ОМБр старший солдат Виктор Биляк тоже рассказал детали выхода украинских Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области. По его словам, дорога была очень опасной и все понимали, что если кого-то ранит, то их никто не спасет. Россияне полностью доминировали на Земле и в воздухе.

– В 110-й ОМБР подтвердили, что оккупанты в Авдеевке убили нескольких тяжелораненых украинских бойцов на опорном пункте "Зенит". Сначала россияне согласились эвакуировать наших воинов и оказать им помощь, а затем обменять, однако не сдержали слова и расстреляли их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!