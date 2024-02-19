Россияне в Авдеевке согласились эвакуировать раненых ВСУ для обмена, но расстреляли их – 110 ОМБр

В 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко подтвердили, что российские оккупанты в Авдеевке убили нескольких тяжелораненых украинских бойцов на опорном пункте "Зенит". Сначала россияне согласились эвакуировать наших воинов и оказать им помощь, а затем обменять, однако не сдержали слова и расстреляли их.

Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили на официальной Facebook-странице бригады. Там отметили, что из-за оцепления захватчиками позиции "Зенит" нескольких погибших и раненых бойцов не удалось эвакуировать, поскольку войска РФ "развивали быстрое, масштабное наступление".

Командование связалось с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с Россией относительно обменов, для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным воинам, в соответствии с международными правилами ведения войны.

"Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", – заявили в бригаде.

О том, что произошло с нашими бойцами, бригада узнала уже из российских ресурсов.

"На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего, он из приданого подразделения", – говорится в сообщении.

В 110 ОМБр отметили, что российские военные – террористы и военные преступники, расстрелявшие безоружных раненых.

"Соответствующие органы проведут расследование и установят правду по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За преступления против наших военных мы дадим достойный ответ! Отомстим за каждого нашего замученного воина!" – отметили военные.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупанты, вероятно, расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в Авдеевке. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться из-за оцепления к основным силам.

Журналисты проекта slidstvo.info пообщались с родными погибших военных, выяснив имена по крайней мере трех из них, а также обстоятельства плена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе генпрокурора сообщили, что по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато расследование. Они были тяжело ранены и ждали эвакуации.

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