Оккупанты казнили 8 украинских пленных: офис Генпрокурора отреагировал

По факту расстрела оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато расследование. Они были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора. Досудебное расследование будет проводить ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) Донецкой областной прокуратурой уже начато досудебное расследование", – говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что по данным следствия, 18 февраля 2024 г. в сети было опубликовано сообщение о казни шести пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в городе Авдеевка. Украинские военные были тяжело ранены, маломобильны и ждали эвакуации.

В ходе мониторинга медиа стражами порядка был обнаружен видеоролик с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Он был записан с камеры дрона.

"При штурме наших позиций российский оккупант стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен украинского военнослужащего, а затем в другого", – написали в ОГП.

В ведомстве отмечают, что не желая покидать пленных живыми, военный РФ намеренно добивает их.

Напомним, убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

Напомним, также россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться из-за оцепления основных сил. Родные погибших опознали бойцов на видео, распространенных в российских пабликах.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу 110-й бригады. Там отметили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, будут проверять.

OBOZ.UA также сообщал, что российские военные преступники снова расстреляли двух украинских пленных. Убийство произошло в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в Донецкой области.