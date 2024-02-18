Российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных: в ВСУ показали видео. 18+

Российские военные преступники снова расстреляли двух украинских пленных. Убийство произошло в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в Донецкой области.

Соответствующее видео 18+, снятое с дрона, было опубликовано в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах видно, как оккупанты забежали в окоп и открыли огонь по лежащим на земле военным.

Напомним, также россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться через оцепление основных сил. Родные погибших опознали бойцов на видео, распространенных в российских пабликах.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу 110-й бригады. Там отметили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, будут проверять.