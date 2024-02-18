Власти Германии собрали уже более 500 свидетельств преступлений РФ против Украины

Германия продолжает сбор информации о военных преступлениях России в Украине. На данный момент собрано свыше 500 свидетельств, опрошены более 160 свидетелей.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, пишет DW. Он также выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин рано или поздно предстанет перед судом за все совершенное против Украины и украинского народа.

В Министерстве юстиции ФРГ отчитались о том, что собрали уже свыше 500 свидетельств, касающихся военных преступлений России в Украине. Опрошены более 160 свидетелей.

"Мы хотим убедить жертв и очевидцев травмирующих событий поделиться с полицией тем, что они пережили", – подчеркнул Бушман.

Министр юстиции Германии также напомнил о выданном Международным уголовным судом ордере на арест Путина по обвинению о похищении украинских детей. И сбор доказательств военных преступлений РФ крайне важен для торжества справедливости.

"Любое фото и любое видео, например, на смартфоне может помочь расследованию. Тот, кто удаляет такие материалы, лишь пособничает российским военным преступникам", – уверен Бушман.

Издание также пишет, что на следующей неделе Минюст ФРГ проведет конференцию по вопросам международного права, важным пунктом повестки дня которой станет увеличение количества атак российских дронов на гражданские объекты в Украине. Это, убежден министр юстиции Германии, множит военные преступления России.

"Если российский дрон прицельно направляется солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление", – считает Бушман.

Кроме того, министр юстиции заявил о том, что Германия работает над расширением международного сотрудничества с Украиной, Польшей и США. В частности, важным он считает усиление контактов с новым правительством в Польше, ведь эта страна граничит с Украиной и приняла огромное количество беженцев из охваченной войной страны.

Бушман считает, что особую ответственность за военные преступления российской армии в Украине должен понести персонально Путин.

"Если кто-то отдает распоряжение целенаправленно нарушать международное право, то он потенциально военный преступник", – заявил министр юстиции ФРГ, выразив надежду на то, что российский диктатор в конечном итоге предстанет перед судом.

Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что МУС выступает против специального трибунала за военные преступления РФ и блокирует усилия Украины. В Гааге утверждают, что не имеют юрисдикции по РФ, поскольку она не является участницей Римского статута.

Автор материала также заявил, что некоторые страны "Большой семерки" – США, Великобритания и Франция – не испытывают энтузиазма по поводу международного трибунала. Они считают, что такой трибунал может создать прецедент, по которому другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.