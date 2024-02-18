Пилот российского истребителя, который подбили ВСУ, направил самолет на украинское село. Видео

Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34, который воины ВСУ 17 февраля подбили на восточном направлении, направил горящий борт прямо на село. Как истинный военный преступник, россиянин пытался спасти только себя, а не мирных жителей, о защите которых кричат с экранов росБВ пропагандисты.

На это обратил внимание глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он опубликовал видео с комментариями людей, снявших падение самолета ВС РФ в районе оккупированного с 2014 года н. п. Дяково.

По словам чиновника, пилот этого российского истребителя вчера успел сбросить несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников.

Внимание! 18+, на видео присутствует нецензурная лексика:

"А когда поджарили уже его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине", – отметил Лысогор.

Он добавил, что жители села Дяково собственными глазами увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских: борт упал на жилую улицу между домов и школы. О количестве жертв пока неизвестно.

Видео падения самолета сняли местные женщины. За кадрами слышно, как они эмоционально комментируют увиденное – что примечательно, не на русском языке, а на суржике. Хотя их высказывания полны нецензурных фраз, из них становится известно, что Су-34 упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна".

"Бл*! Самолет сбили, летит вон, падает. Е, еще и на улицу где-то. Бл*, и дерево горит, да? Да это за школой. Туда, где… Ну, мы вот видим. Оно упало, где улица, прикинь. Где Любовь Николаевна", – говорили жители села.

Отметим, что 17 февраля воины ВСУ сбили два Су-34 и один Су-35 ВС РФ – все три на восточном направлении. Истребитель-бомбардировщик, упавший на Дьяково, является двухместным самолетом, но судьба его пилота и штурмана пока неизвестна, ведь российские пропагандисты заявили, что у них "потер нет". Хотя командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук четко указал оккупантам, где им нужно искать своих пилотов.

Примечательно, что уже утром 18 февраля украинские защитники "вернули на базу" еще один Су-34 армии РФ – тоже на восточном направлении. Так, с начала полномасштабной войны на счету ВСУ уже 336 сбитых российских самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские самолеты неоднократно по дороге к передовой "теряли" свои авиабомбы, которыми хотели атаковать позиции ВСУ. В начале февраля одно из таких "ЧП" произошло в Зимогорье на Луганщине, на улиици которого оккупанты сбросили собственную ФАБ-500.

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