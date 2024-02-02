Российский самолет снова 'потерял' бомбу, теперь на оккупированной Луганщине: пришлось проводить эвакуацию

Военный самолет РФ в очередной раз "потерял" авиабомбу. В этот раз "ЧП" произошло в городе Зимогорье на оккупированной территории Луганщины.

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Как пишут российские СМИ, бомбу нашли 1 февраля. Боеприпас, предположительно, ФАБ-500, просто лежал на улице Пархоменко.

Жителей улицы оккупантам пришлось эвакуировать.

В пятницу, 2 февраля, планируют осмотреть и вывезти бомбу.

По данным российского независимого Telegram-канала ASTRA, ранее военные самолеты РФ уронили как минимум пять бомб ФАБ-250 в Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января ФАБ-250 нашли на хуторе Постников Корочанского района Белгородской области РФ. Местных жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же бомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района, около 150 жителей в радиусе 500 м от места ЧП властям пришлось временно эвакуировать.