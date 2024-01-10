Уже не один случай: разведка Британии объяснила, почему российские летчики 'теряют' боеприпасы

За последнюю неделю самолеты армии РФ дважды случайно "роняли" авиационные боеприпасы. Вероятно, такие "аварии" у оккупантов происходят из-за недостаточной подготовки и усталости экипажей, которые в результате плохо выполняют тактические действия во время миссий.

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К такому выводу пришли в военной разведке Великобритании. Как говорится в сводке ведомства, опубликованной 10 января, за последнюю неделю "Россия дважды случайно выпустила два авиационных боеприпаса".

В частности, минобороны РФ заявило, что 2 января 2024 года один из российских самолетов выпустил боеприпас, повредив девять жилых домов в Петропавловке Воронежской области РФ.

Второй инцидент произошел 8 января 2024 года со сбросом неуправляемого боеприпаса ФАБ-250 над селом Рубежное Луганской области на оккупированной территории Украины, и был подтвержден оккупационным "главой ЛНР".

Оба случая произошли во время боевых вылетов оккупантов, отметили в британской разведке.

В ведомстве также напомнили, что 20 апреля 2023 года российский истребитель-бобрдировщик Су-34 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над Белгородом в России.

"Сохраняющаяся склонность России к авариям с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ пожаловались, что замерзают из-за морозов и попросили дров для растопки печей и автомобильный аккумулятор. В результате командование решило наказать летчиков за жалобы.

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