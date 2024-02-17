Забрасывали украинские позиции КАБами: в Воздушных силах объяснили важность сбития Су-34 и Су-35

Уничтожение Силами обороны Украины троих российских самолетов на восточном направлении – очень важное и нужное для нас событие. Указанные борта в последние дни забросали управляемыми авиабомбами украинские позиции, в том числе и Авдеевский плацдарм.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время, он отметил, что деталей пока сообщить не может.

Спикер объяснил: если раньше оккупанты применяли КАБы единично, преимущественно в Бериславе Херсонской области, то сегодня может их забрасывать до сотни в сутки. Бороться с этим видом вооружения можно только единственным способом – уничтожая их носители.

"Иначе у нас не хватит средств, чтобы охотиться отдельно на такие бомбы", – пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

В вопросе охоты на вражеские самолеты, по словам Игната, Украине могут помочь дальнобойные системы. И здесь уже слово за странами Запада.

"Ожидаем от зарубежных партнеров пополнения таких средств", – подчеркнул спикер.

Также он добавил, что информации о пилотах сбитых самолетов пока нет.

Напомним, потери вражеская авиация понесла утром 17 февраля. Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35 свое отлетали.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что Су-35С – одноместный самолет, Су-34 – двухместные. И хотя россияне утверждают, что "потерь нет", военачальник показал на карте, где им искать своих "братьев".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты из 51-го разведывательного батальона "Пересвет", которым удалось сбежать с поля боя под Бахмутом, пожаловались на свое командование, упорно отправлявшее их на "мясные штурмы". Утверждают, что в их третьем армейском корпусе потери могут составить даже до 80%.

– Журналист Денис Казанский обратил внимание, что оккупация Авдеевки далась россиянам ценой невероятных потерь. Они, по признанию некоторых Z-пабликов, "разово превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут.