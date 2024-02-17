Потери могли достигать 80%: сбежавшие с поля боя оккупанты пожаловались на свое командование и 'мясные штурмы' под Бахмутом

Российские военнослужащие из 51-го разведывательного батальона "Пересвет", которым удалось сбежать с поля боя под Бахмутом, пожаловались на свое командование, упорно отправлявшее их на "мясные штурмы". По их словам, в их третьем армейском корпусе потери могут составлять даже до 80%.

Об этом сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить", ссылаясь на статью издания "Медуза". Российские военные выразили возмущение тем, что их безжалостно бросают насмерть, чтобы "пополнить коллекцию".

Четверо военнослужащих Российской Федерации решили скрыться после того, как их из-за пьянки отправили в полк №1442, где они едва не погибли во время очередного мясного штурма укрепленного района ВСУ возле Клещиевки.

Оккупанты утверждают, что командование регулярно отправляет личный состав на такие штурмы не только без артиллерийской поддержки, но и без должного снаряжения.

"Все, чем мы пользуемся – автоматы, РПГ, пулеметы, – это было найдено. Все это мы намародерили… Например, человека из чужого подразделения убило, он лежит с автоматом, а ты идешь мимо. Подобрал автомат, привез его сюда – и все это раздается новобранцам", – жалуются россияне.

Российские "одноразовые" штурмовики в буквальном смысле идут в атаку по трупам, лежащим на поле боя кое-где в несколько слоев.

"Кто-то уже лежит сухой, как мумия, но есть трупы более или менее свежие. Старый поверх новых, как круговорот воды в природе. Никому не нужны… Лежит человек – он уже высох. На костях уже только одежда осталась. Манекен. С часами на руке", – рассказывают оккупанты.

Навидавшись достаточно ужасов, к оккупантам начало приходить осознание того, что российским командирам они нужны лишь для того, чтобы в ближайшем будущем занять место среди других трупов.

После дезертирства они даже обратились с жалобой в военную прокуратуру в Москве. Возвращаться назад на фронт больше не желают.

Ранее сообщалось, что оккупация Авдеевки далась российским войскам ценой безумных потерь. Они, как утверждают некоторые Z-паблики, "в разы превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут. При этом и по населению, и по площади Бахмут был примерно вдвое больше, чем Авдеевка.

Напомним, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.