Минус 1080 оккупантов, три самолета и 53 ББМ за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки во время боевых задач уничтожили 157 единиц военной техники и вооружения ВС РФ, среди которого самолеты, сбрасывавшие на наши города КАБы. Также в боях защитники ликвидировали 1080 оккупантов.

С начала полномасштабной войны агрессор потерял на нашей земле 402 430 живой силы. Данные об этом обновил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне Силы обороны проредили российскую армию на 53 боевых бронированных машин (в общем 12 198), 40 артиллерийских систем (9709) и 11 танков (6487). Были уничтожены и три вражеских средства противовоздушной обороны (всего 674).

В небе бойцы сбили 36 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 7449) и две управляемые ракеты (1898). Кроме того, защитники приземлили сразу три российских самолета (всего 335) на восточном направлении. Это были два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, из которых оккупанты осуществляли сбросы КАБов, в частности в районе Авдеевки.

Воины "демилитаризовали" еще семь единиц специальной техники (всего 1540) и две – автомобильной техники и автоцистерн (12 736) захватчиков.

В списке потерь армии РФ также есть 984 РСЗО, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Вооруженных силах Украины официально подтвердили уничтожение крупного десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ. В Генштабе рассказали, где произошло поражение вражеского судна и как оно выглядело изнутри.

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