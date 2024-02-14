В ВСУ официально подтвердили уничтожение БДК 'Цезарь Куников': где это произошло и как корабль выглядел изнутри. Фото, видео и карта

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников". Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

А точнее – в районе Мисхора. Уничтожение корабля оккупантов официально подтвердили в Telegram Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Известно, что россияне планировали высаживать этим кораблем десант и танки на берег Одессы.

В ГУР сообщили, что судно уничтожил спецназ "Группы 13" ГУР МО Украины при поддержке платформы United24. Наши бойцы атаковали вражеский корабль ударными морскими дронами "Magura V5".

"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", – отметили в ГУР.

Также там отметили, что оккупанты провели безрезультатную поисково-спасательную операцию.

БДК "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из новейших русских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Москва использовала это судно во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Напомним, атака на российский корабль была совершена 14 февраля. После 5 часов утра жители населенных пунктов на южном побережье временно оккупированного Крыма проснулись от громких взрывов, раздававшихся с моря. Им предшествовали яркие вспышки. Очевидцы также уверяли, что слышали тревогу на российском корабле и звуки выстрелов.

Через некоторое время на корабле началась мощная детонация боекомплекта, а оккупанты бросили другие суда и авиацию на спасение подбитому "Цезарю Куникову" – однако все эти усилия оказались тщетными.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что экипажу вражеского судна спастись не удалось. Сначала корабль наклонился на бок, после чего пошел ко дну.

– Всего за время полномасштабной войны Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Были утоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подводная лодка (не считая БДК "Цезарь Куников"). Всего на вооружении ЧФ РФ было 74 военных судна.

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