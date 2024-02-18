Российские оккупанты расстреляли шестеро пленных украинских воинов на позиции в Авдеевке – DeepState

Российские террористы расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них – не могли ходить и не имели возможности прорываться через окружение к основным силам.

Об очередном военном преступлении оккупантов сообщил Telegram-канал основательной аналитики Deep State. Отмечается, что бойцов опознали их побратимы на видео, которое распространили в сети россияне. Тела убитых воинов на кадрах находились в помещении Гаража №1.

Расследователи проекта slidstvo.info пообщались с родными погибших военных, выяснив имена по крайней мере трех из них, а также обстоятельства плена.

Андрей Дубницкий с позывным "Байрактар". 14 февраля находился на позиции "Зенита" вместе с другими пленными. Был ранен в пах. В 10:00 поговорил с женой по телефону, в 12:00 написал ей, что будет плен.

16 февраля женщина побывала в военкомате, но, не узнав ничего, начала искать информацию в российских пабликах. Нашла видео и узнала мужа по татуировкам.

Бойца мобилизовали 8 марта 2022 года. Его дочери тогда было 4 месяца.

Георгий Павлов "Панда". Служил по контракту с 2015 года, находился на позиции "Зенита" в Авдеевке. 14 февраля получил осколочное ранение спины. В последнем разговоре с матерью сказал, что не сдастся в плен, потому что он – воин. У бойца остался 5-летний сын.

Женщина очень хотела верить, что сын жив, но тоже узнала его тело на российском видео.

Военный Иван с позывным "Джанго". Боец разговаривал с родными по видеосвязи, когда в их импровизированный госпиталь вошли россияне. Расследователи отметили, что военный рассказывал сестре, что командование договорилось, чтобы их забрали в плен.

"Вот цитата из нашего материала: "Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся"", – отметили журналисты slidstvo.info.

На российском видео его сестра Екатерина узнала тело брата за одеждой и бутылкой с водой, которую он держал в руках во время их разговора.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу 110-й бригады. Там отметили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, будут проверять.

"Я видел это видео, но если бы это была правда, россияне уже по этому разогнали бы истерику, что мы бросили раненых. Это могут быть ребята из другой позиции, других мест, другого времени", – отметил представитель бригады.

На канале Deep State воспроизвели события нескольких дней, предшествовавших предполагаемому расстрелу бойцов. Там отметили, что враг прорвался к Царской охоте и начал закрепляться вокруг "Зенита".

13 февраля у украинских военных начался дефицит БК и запасов воды. Бойцы получили приказ прорываться с боем малыми группами. Выход начался 14 февраля. Раненым пообещали эвакуацию, которая прибыла 15 февраля, но с 12 часов на позицию пришли россияне, а уже 16 февраля пропагандисты показали кадры расстрелянных бойцов.

"Вероятно, ребята были расстреляны сразу 15.02. Еще один из бойцов перед смертью успел написать "ни хлеба, ни х*я, и воды осталось пол бутылки". На кадрах с телами один из бойцов так и остался держать ту бутылку после смерти", – отметили аналитики канала.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также пропагандисты выдали "победное" видео из разрушенной ими Авдеевки. Военные преступники на кадрах заявили, что "зачищают" город, ведь там якобы остались небольшие группы украинских военных, в том числе раненых. В целом оккупанты отчитались, что на 100% контролируют город.

– В ССО показали уникальные кадры боев за Авдеевку в Донецкой области. Лишь операторы Сил специальных операций в этом аду выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.

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