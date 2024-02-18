Российские оккупанты похвастались взятием Авдеевки, показав разваленный ими же город
Российские пропагандисты выдали "победное" видео из разрушенной ими Авдеевки. Военные преступники на кадрах заявили, что "зачищают" город, ведь там якобы остались небольшие группы украинских военных, в том числе раненых. В целом оккупанты отчитались, что на 100% контролируют город.
Соответствующие кадры с подписью "Авдеевка вернулась домой" опубликовали в Telegram "Народной милиции ДНР". На них видно, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания – сплошная руина.
Оккупанты отметили, что военный преступник, руководивший операцией по захвату города – это российский генерал-полковник Андрей Мордвичев.
"Пару слов противнику? Хероям смерть, адекватным будет мир", – цинично заявил на кадрах захватчик, офицер 1 Донецкого армейского корпуса с позывным "Гермес".
Также он призвал украинских военных не возвращаться в Авдеевку, а ехать к "своим женам и детям".
"Это наша земля, мы за нее будем до конца стоять", – сказал террорист.
Также в своем сюжете пропагандисты показали местного "ждуна" по имени Алексей, который, стоя посреди развалин в уничтоженном городе, выдал, что "чувствует радость и свободу".
"Спасибо России, мы дома", – заявил предатель.
Напомним, бойцы ССО показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Лишь операторы Сил специальных операций в этом аду выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ОСУВ "Таврия" сообщили, что во время захвата Авдеевки было убито 17 тысяч российских военнослужащих. Общие российские потери при оккупации города – 47 тысяч солдат.
– Военный корреспондент Богдан Мирошников считает, что захват российскими оккупантами Авдеевки не свидетельствует о том, что враг сможет так же стремительно продвинуться дальше на этом участке. Оккупанты вынуждены будут распылять силы, а также их ждет целый ряд естественных препятствий, способных "взломать им зубы".
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