Что будет дальше с армией РФ после Авдеевки: украинский военкор указал на важные нюансы

Захват российскими оккупантами Авдеевки на Донетчине не свидетельствует о том, что враг сможет так же стремительно продвинуться дальше на этом участке. Далее оккупанты вынуждены будут распылять силы, а также их ждет целый ряд естественных препятствий, способных "сломать им зубы".

Такое мнение высказал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников. Он подчеркнул, что дроны ВСУ могут залетать и туда, где временно засели захватчики.

Авдеевское направление

По словам военкора, в результате отхода украинских подразделений из Авдеевки линия фронта выровнялась в направлении Очеретино – Степное – Ласточкино – Северное – Первомайское – Невельское.

"Авдеевка оставлена. А что дальше? Прямо сейчас – оборона поселков западнее Авдеевки. Каждый из них способен хорошо сломать зубы оккупантам", – говорит Мирошников.

Он подчеркнул: хоть ВС РФ и выполнили задачу Кремля по захвату города, но более ровная линия фронта заставит их распылять силы. В дальнейшем захватчиков ждет целый ряд естественных препятствий, протяженностью 6-7 километров.

"По сути это будут отдельные линии обороны, а оккупанты постоянно будут вынуждены штурмовать водоемы и переправляться через них. Это впоследствии собьет их наступательный потенциал в том направлении. Так что от Донецка мы далеко не отошли, дрончики туда все равно отлично залетают. Не говоря уже об арте", – отметил военкор.

Мирошников также оценил ситуацию на других направлениях фронта:

Бахмутское – оккупанты имели успех в Богдановке и в направлении Ивановского, где снова подобрались к окрестностям села;

Купянское – враг продвинулся на 100 метров в северо-восточной части Синьковки;

Лиманское – в сторону Тернов оккупанты в очередной раз получили на орехи. В этот раз – более мощно, "урок не усвоили, поэтому ожидаются новые штурмы";

Новомихайловское – враг подбирается к дороге Новомихайловка – Парасковеевка, имел успехи;

Токмакское – к юго-востоку от Работино враг имел успехи, а именно продвинулся к северу от линии Новопрокоповка – Вербовое еще на 200 метров. Ситуация на плацдарме сложная.

"В Работино заехать – это тупо рулетка. А держать рубежи под мощным напором мясных штурмов врага – еще сложнее. Не смотря на это, наши воины продолжают стойко оборонять как Работино, так и его фланги. Хотя и с запада оккупант серьезно поджал", – отметил Мирошников.

Он добавил, что накануне были первые попытки "пера" войск РФ в попытках решительно ликвидировать украинский плацдарм в этом районе, но победы их усилия почти не имели. Накопления врага воины ВСУ прекрасно видят и готовы встречать его со всех калибров. На других направлениях, говорит военкор, ситуация без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни операции по захвату Авдеевки оккупанты установили преимущество в воздухе: они бомбили украинские позиции десятками КАБов ежедневно, чем поддерживали продвижение своих наземных сил. Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что враг прибег к такой тактике впервые с начала полномасштабного вторжения.

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