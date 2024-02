Сделали это впервые: в ISW указали, что помогло прорыву войск РФ в Авдеевке

В последние дни наступательной операции по захвату Авдеевки войска России временно установили ограниченное и локализованное превосходство в воздухе. Они просто забрасывали кварталы города, где могли находиться украинские позиции, десятками управляемых авиационных бомб (КАБ) в сутки.

Вероятно, именно этим враг смог обеспечить своим наземным силам непосредственную поддержку с воздуха, что было впервые за время полномасштабной войны против Украины. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Представитель украинской бригады, действующей под Авдеевкой, 17 февраля заявил, что российские войска только за предыдущие сутки выпустили по позициям ВСУ в городе 60 КАБов. А украинский солдат, действовавший в этом районе, заявил, что российские силы выпустили до 500 таких бомб в Авдеевке в последние дни.

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что 14 февраля российские войска нанесли 73 авиаудара на Таврическом направлении (линия фронта от Авдеевки до запада Запорожской области). По словам аналитиков, это рекордное количество, поскольку оккупанты активизировали тактический обход в Авдеевке.

Связанный с Кремлем блогер 17 января утверждал, что только за последние 48 часов ВС РФ выпустили 250 управляемых бомб ФАБ по одному конкретному району города (вероятно, Авдеевский коксохим).

"Российские источники широко полагают, что использование КАБов позволило их войскам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые блогеры утверждали, что российские силы имеют превосходство в воздухе в этом районе", – отметили в ISW.

Там подсчитали, что с начала 2023 года армия РФ постепенно увеличивала использование управляемых авиабомб на всей линии фронта. Однако недавнее массовое их применение в Авдеевке – это первый случай, когда российская авиация использовала КАБы в больших масштабах для обеспечения непосредственной авиационной поддержки наступающих пехотных войск.

Российский инструктор по группировке "Шторм-З" заявил, мол, войскам РФ раньше тяжело удавалось наносить массированные авиаудары в рамках операций непосредственной воздушной поддержки. А теперь он выразил надежду на то, что действия российской авиации в Авдеевке "ознаменуют изменение" в операциях на других участках линии фронта.

"Способность России наносить эти массированные удары в течение нескольких дней на наиболее активной части линии фронта позволяет предположить, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки. Вероятно, ВС РФ воспользовались этим временным локализованным превосходством в воздухе, чтобы облегчить захват большей части города", – пришли к выводу аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки на Донетчине. Он подчеркнул, что защитники перешли к обороне этого направления на более выгодных позициях.

