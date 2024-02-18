Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны Авдеевки

Украинские военные показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Лишь операторы Сил специальных операций в этом аду выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook командование ССО ВСУ. В обороне города участвовали бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

На опубликованных кадрах – дым и огонь, развалины и взрывы. И среди всего того ада на земле – украинские бойцы, как титаны, несмотря ни на что, защищают Украину от врага.

Напомним, в ISW сообщили, что в последние дни наступательной операции по захвату Авдеевки войска России временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе. Они просто забрасывали кварталы города, где могли находиться украинские позиции, десятками управляемых авиационных бомб (КАБ) в сутки.

Враг прибег к таким мерам впервые за период полномасштабной войны против Украины и, вероятно, именно это помогло ему обеспечить своим наземным силам непосредственную поддержку из воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В "АТЕШ" сообщили о больших потерях у оккупантов во время боев за Авдеевку Донецкой области. В частности, 74-я отдельная мотострелковая бригада армии РФ может полностью прекратить свое существование.

– Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что во время захвата Авдеевки было убито 17 тысяч российских военнослужащих. Общие российские потери при оккупации города – 47 тысяч солдат.

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