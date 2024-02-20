'Была полная доминация противника': защитник Украины рассказал, как происходил выход Сил обороны из Авдеевки. Видео

Боец 110-й ОМБр старший солдат Виктор Биляк рассказал детали выхода украинских Сил обороны из Авдеевки Донецкой области. По его словам, дорога была очень опасной и все понимали, что если кого-то ранит, то его никто не спасет.

Сам он получил ранение лица, которое, к счастью, не повлияло на боеспособность бойца. О страшных событиях на востоке государства защитник рассказал в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что путь, по которому выезжали из захваченного города наши воины, можно назвать дорогой смерти или дорогой жизни.

"Было полное окружение. Полная доминация в воздухе и в артиллерии противника", – рассказал защитник.

"Мы все знали, что если кого-то по дороге ранит, то он там и останется, потому что помощь – это сразу скопление, замедление. И противник это знает и ожидает", – сказал Биляк.

По его словам, оккупанты только и ждали, когда начнется отход наших сил, чтобы ударить по ним.

Также боец рассказал о своих побратимах, которые остались на позиции "Зенит" и были расстреляны россиянами. Он отметил, что бойцы до последнего надеялись на эвакуацию.

"Даже, когда последние группы выходили, они такие "да идите, все хорошо, сейчас за нами приедут". Впрочем, этого не произошло", – констатировал военный.

Он отметил, что не знает причины, по которой раненых не удалось эвакуировать. Вероятно, автомобиль, который должен за ними приехать, подбили.

Что касается договоренностей с российской стороной по эвакуации раненых, Биляк в очередной раз подчеркнул, что это далеко не первая ситуация, когда враг не сдержал слова, поэтому доверять ему нельзя.

Напомним,