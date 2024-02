Россия резко снизила темп наступательных операций под Авдеевкой после захвата города: в ISW объяснили, что происходит. Карта

Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после того, как оккупанты захватили полностью разрушенный ими город. Вероятно, для дальнейшего продвижения армии РФ придется распределить подразделения, которые остаются в этом районе.

И хотя у врага есть резервы для усиления на других участках, пока не наблюдается никаких признаков того, что командование ВС РФ перебрасывает их к Авдеевке. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В понедельник, 19 февраля, официальный представитель оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Дмитрий Лыховой сообщил, что количество российских атак на Авдеевском направлении за последние сутки значительно сократилось. В настоящее время российские войска перегруппировываются и проводят операции по "зачистке" города. По его словам, активность российских обстрелов и авиации в этом районе тоже значительно снизилась.

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ отошли к новой линии обороны – заранее подготовленной и укрепленной на нескольких уровнях. Поэтому войскам РФ, вероятно, придется сделать оперативную паузу перед возобновлением значительных наступательных операций на Авдеевском направлении. Или же они вынуждены будут перебрасывать в этот район дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации операций под Авдеевкой.

"У российских сил есть резервы для такого усиления на других участках, но ISW не заметил никаких признаков того, что их командование в настоящее время перебрасывает эти резервы в сторону Авдеевки", – отметили аналитики.

Лыховой и пресс-секретарь ОСГВ "Хортица" капитан Илья Евлаш, напротив, заявили, что командование оккупантами, скорее всего, в ближайшее время перебросит силы, сконцентрированные вокруг Авдеевки, на другие участки линии фронта. Они не уточнили, о каких именно направлениях идет речь.

"Евлаш сказал, что российским войскам, вероятно, понадобится не менее недели, чтобы перебросить части из Авдеевки в бой на неуказанных участках линии фронта. ISW пока не обнаружил никаких признаков того, как российские силы решат распределить свой личный состав, который сейчас дислоцирован в районе Авдеевки", – добавили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении воины ВСУ закрепились на новых рубежах обороны. В течение 18 февраля защитники отбили пять вражеских атак возле Ласточкиного, Новобахмутовки и Первомайского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!