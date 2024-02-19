ВСУ на Авдеевском направлении закрепились на новых рубежах и успешно отбивают попытки оккупантов развить наступление, – Тарнавский

На Авдеевском направлении (Донецкая область) защитники Украины закрепились на новых рубежах обороны. За минувшие сутки (18 февраля) воины отбили пять атак российских захватчиков в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского.

Об этом в сводке о ситуации сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Украинские воины "успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление" на Авдеевском направлении, заявил бригадный генерал на своем канале в Telegram.

На Марьинском направлении наши Герои продолжают удерживать захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки. Там российская армия при поддержке авиации 18 раз пыталась прорвать нашу оборону.

На Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать украинские позиции в районе села Работино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.

"Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Работино уничтожается", – заявил Тарнавский,

В целом 18 февраля в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" российская армия совершила 33 штурмовых действия, 803 артобстрела, 26 авиаударов.

Потери ВС РФ в операционной зоне указанной ОСГВ за прошедшие сутки: 624 оккупанта, четыре танка, 21 боевая бронемашина, четыре артсистемы, семь автомобилей, одна единица спецтехники – установка разминирования УР-77, известная как "Змей Горыныч".

Также Силы обороны уничтожили один склад боеприпасов противника; нейтрализовали или уничтожили 239 БПЛА разных типов.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Александр Тарнавский отметил, что российские войска после оккупации Авдеевки не прекратили ведение наступательных действий. Оккупанты пытаются атаковать населенные пункты к западу от Авдеевки.

– По мнению офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, Авдеевка полностью выполнила свою задачу, а решение о выводе украинских войск из города было правильным.

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