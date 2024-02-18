Армия РФ атакует Ласточкино после захвата Авдеевки, – спикер ОСУВ 'Таврия'

После захвата Авдеевки российские оккупационные войска определили новую цель атак. Захватчики активизировали штурмовые действия в направлении населенного пункта Ласточкино к западу от оккупированного РФ города.

За сутки зафиксировано 14 атак на этом направлении. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

Он отметил, что после оккупации Авдеевки захватчики сфокусировались на штурмах Ласточкиного западнее захваченного города. За прошедшие сутки там враг совершил 14 атак.

Не снижается интенсивность вражеских штурмов и на Марьинском направлении: там накануне захватчики совершили 23 атаки – все они были отбиты украинскими воинами.

Также Лыховий рассказал, что находившиеся под угрозой окружения на момент выхода украинских сил из Авдеевки подразделения Сил обороны удалось вывести на новые позиции. В настоящее время они продолжают выполнять боевые задания.

"Возле Авдеевки все находившиеся под угрозой блокирования подразделения Сил обороны отведены на новые сравнительно более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задания. Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", – подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

Напомним, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить окружения и сохранить жизнь воинов.

Тем временем в ISW оценили ситуацию в Авдеевке. Аналитики не подтверждают российские заявления о хаотичном отводе Сил обороны и безумных потерях, которые они несли при выходе из города. Отход сил обороны в ISW считают достаточно организованным.

В то же время россияне пытались помешать выходу украинских воинов и нанести им максимально возможные потери, ведь сам по себе захват Авдеевки не дает России никаких значительных оперативных преимуществ.

Между тем некоторые оккупанты и российские пропагандисты пожаловались на безумные потери войск Путина в Авдеевке. Там, мол, РФ положила "в разы больше" захватчиков, чем во время боев за Бахмут.

По данным ВСУ, Авдеевка армии Путина "стоила" 47 тысяч оккупантов убитыми и ранеными.