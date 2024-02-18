Чего стоила Авдеевка армии Путина: в ВСУ уточнили потери врага

Армия страны-агрессора России за четыре месяца наступательной операции на Авдеевском направлении потеряла более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Кроме этого, выполняя задачи Путина по захвату Авдеевки, на ее подступах "демилитаризировалось" почти полсотни тысяч оккупантов.

Потери войск РФ в цифрах озвучил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. Они охватывают период с 10 октября 2023-го по 17 февраля 2024 года.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", – указали военные.

Отмечается, что за четыре месяца активной фазы авдеевской оборонной операции (10.10.2023-17.02.2024 г.) в целом на Авдеевском направлении воины ВСУ ликвидировали 47 186 солдат из рядов путинской армии.

Кроме такого количества живой силы ВС РФ, защитники уничтожили:

– 364 танка;

– 248 артиллерийских систем;

– 748 боевых бронированных машин;

– пять самолетов.

В этой статистике российских потерь не учтено, сколько украинские воины сбили под Авдеевкой дронов, сожгли разнообразной авто- и спецтехники, обезвредили пунктов управления, складов БК и других важных вражеских целей.

"Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм! За каждого уничтоженного оккупанта! За каждый сожженный танк и бронемашину! Борьба продолжается! – заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По словам представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лихового, при взятии Авдеевки армия РФ потеряла более 47 тыс. военных, из которых 17 тыс. – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войску РФ значительные потери: ликвидировали 1500 захватчиков, уничтожили 20 единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было верным.

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