'Авдеевка свою задачу выполнила': офицер объяснил, какая ситуация сложилась на фронте

Город Авдеевка в Донецкой области, который захватили российские оккупанты, полностью выполнил свою задачу. Решение о выводе украинских войск было верным, сейчас они находятся в более выгодном положении и в лучшем моральном состоянии.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он отметил, что, несмотря на то, что Украина потеряла часть своих территорий, защитники могут "чувствовать локоть соседей справа, слева увереннее".

Военный отметил, что россияне имеют существенное преимущество в артиллерии и авиации. Благодаря этому они добились успеха, однако ценой безумных потерь, что сказалось на настроениях личного состава.

"Цена, которую они заплатили, видимо, отражается на их настроении, мы это тоже слышим по перехватам, что они там между собой говорят", – отметил военный.

"По мне, и не только, но и многих военных, которые сегодня находятся здесь на поле боя, то это было правильное решение и Авдеевка свою задачу выполнена", – подытожил Цехоцкий.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что к штурмовым действиям в Авдеевке Донецкой области командование российских оккупационных сил привлекало элитные подразделения ГРУ Генштаба РФ. ГРУшники были задействованы в "мясных штурмах" в связи с высокими потерями в рядах русской пехоты.

Вражеские спецподразделения украинские защитники встретили на подготовленных позициях. Среди личного состава российской ГРУ ГШ есть потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников выразил мнение, что захват оккупантами Авдеевки не свидетельствует о том, что враг сможет так же стремительно продвинуться дальше на этом участке. Далее оккупанты вынуждены будут распылять силы, а также их ждет целый ряд естественных препятствий, способных "взломать им зубы".

– Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что во время захвата Авдеевки были убиты 17 тысяч российских военнослужащих. Общие российские потери при оккупации города – 47 тысяч солдат.

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