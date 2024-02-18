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ЦНС: оккупанты привлекали элитные подразделения к "мясным штурмам" в Авдеевке

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,1 т.
Потери РФ в Авдеевке

К штурмовым действиям в Авдеевке на Донетчине командование российских оккупационных сил привлекало элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба РФ. ГРУшники участвовали в боях в связи с высокими потерями в рядах российской пехоты.

Спецподразделения противника также понесли серьезный урон, заявил Центр национального сопротивления на официальном сайте. По данным ЦНС, ГРУшники были задействованы в "мясных штурмах".

"Из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ ГШ ВС РФ", – сообщила пресс-служба.

Государство-агрессор привлекало спецназ

Вражеские спецподразделения украинские защитники встретили на подготовленных позициях. Среди личного состава российского ГРУ ГШ есть потери.

Фронт в районе Авдеевки

Напомним, что Генеральным штабом Вооруженных сил Украины было принято решение вывести подразделения Сил обороны из Авдеевки для сохранения жизни воинов. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в ночь на 17 февраля.

Авдеевка. Карта линии фронта
Карта боевых действий в Донецкой области Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина усвоила несколько уроков после выхода Сил обороны из Авдеевки. В первую очередь речь идет о необходимом количестве вооружения на фронте: ПВО, средствах дальнего поражения и артснарядах.

– Институт изучения войны заявил, что в последние дни наступательной операции по захвату Авдеевки войска РФ временно установили ограниченное и локализованное превосходство в воздухе. Они забрасывали кварталы города, где могли находиться украинские позиции, десятками управляемых авиационных бомб.

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