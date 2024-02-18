ЦНС: оккупанты привлекали элитные подразделения к "мясным штурмам" в Авдеевке

К штурмовым действиям в Авдеевке на Донетчине командование российских оккупационных сил привлекало элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба РФ. ГРУшники участвовали в боях в связи с высокими потерями в рядах российской пехоты.

Спецподразделения противника также понесли серьезный урон, заявил Центр национального сопротивления на официальном сайте. По данным ЦНС, ГРУшники были задействованы в "мясных штурмах".

"Из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ ГШ ВС РФ", – сообщила пресс-служба.

Вражеские спецподразделения украинские защитники встретили на подготовленных позициях. Среди личного состава российского ГРУ ГШ есть потери.

Напомним, что Генеральным штабом Вооруженных сил Украины было принято решение вывести подразделения Сил обороны из Авдеевки для сохранения жизни воинов. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в ночь на 17 февраля.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина усвоила несколько уроков после выхода Сил обороны из Авдеевки. В первую очередь речь идет о необходимом количестве вооружения на фронте: ПВО, средствах дальнего поражения и артснарядах.

– Институт изучения войны заявил, что в последние дни наступательной операции по захвату Авдеевки войска РФ временно установили ограниченное и локализованное превосходство в воздухе. Они забрасывали кварталы города, где могли находиться украинские позиции, десятками управляемых авиационных бомб.

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