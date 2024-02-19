"Стерта с лица Земли": сеть взбудоражили кадры разрушенной оккупантами Авдеевки. Видео

Российские оккупационные войска разрушили инфраструктуру Авдеевки Донецкой области интенсивными обстрелами, а потом и бомбардировками. Захваченный противником город выглядит как декорации фильмов об апокалипсисе.

Видео из временно оккупированной Авдеевки поделился на своей странице в Twitter (X) блогер Максим Мирович. Кадры сняты дроном.

"Вот так сегодня выглядит стертый с лица Земли украинский город Авдеевка. Пустые выжженные улицы, разрушенные и сожженные дома, больницы, школы и магазины, мертвые деревья, погибшие от огня и смрада разорвавшихся снарядов", – написал блогер.

Он отметил: эту разруху путинские пропагандисты называют "освобождением".

На видео видно, что по меньшей мере в одном из кварталов Авдеевки все жилые многоэтажки либо повреждены, либо разрушены. Окна квартир – безжизненные, многие из них черные от пожаров.

Как писал OBOZ.UA:

– После оккупации Авдеевки российские пропагандисты сняли на видео местного коллаборанта. Предатель Украины на фоне полностью разрушенного города заявил, что теперь "чувствует свободу".

– Оккупанты и российские пропагандисты пожаловались на безумные потери в боях за Авдеевку. Некоторые признают, что там РФ положила "в разы больше" захватчиков, чем для захвата Бахмута.

– 18 февраля украинские воины отбили пять атак ВС РФ на Авдеевском направлении: в районах Новобахмутовки, Ласточкино, Первомайского.

– Институт изучения войны отмечал, что России в оккупации Авдеевки помогло ограниченное и локализованное превосходство в воздухе, установленное в последние дни наступательной операции.

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