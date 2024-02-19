Коллаборант из Авдеевки поблагодарил РФ за уничтожение города: в сети всплыл компромат на него. Видео

Российские пропагандисты сняли на видео местного коллаборанта в временно захваченной Авдеевке. Предатель Украины на фоне полностью разрушенного города, где нет ни одного уцелевшего дома, говорит, что теперь "чувствует свободу".

Однако еще месяц назад этот же коллаборант с радостью принимал гуманитарную помощь от Украины. Кадры распространил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в воскресенье, 18 февраля.

"Чувствую радость, свободу. Мы дома. Спасибо всем, спасибо России. Наконец-то мы дома, чувствую радость", – говорит Алексей Магницкий.

При этом в сюжете сами же россияне показали, как они разрушили украинский город. Теперь Авдеевка, как Бахмут и Марьинка, которые оккупанты также стерли с лица земли, похожа на кадры из постапокалиптических фильмов. В городе нет ни одного целого дерева, абсолютно все дома разрушены.

"Что тут сказать – желаю этому прожить здесь до старости и умереть именно в этих домах. Здесь, в его "доме!" с благодатной улыбкой признательности России за "возвращение". Что сейчас осталось от Авдеевки – на свежем видео из дрона оккупатов. Мы просто сделали правильный покадровый монтаж и убрали саундтрек", –написал Андрющенко.

Также в сети опубликовали фото этого же коллаборанта, где он ждет гуманитарную помощь от украинского волонтера утром 8 января.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России за четыре месяца наступательной операции на Авдеевском направлении потеряла более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Кроме этого, выполняя задачи Путина по захвату Авдеевки, на ее подступах "демилитаризировалось" почти 50 тыс. оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!