Россия в битве за Авдеевку понесла большие потери, чем в боях за Бахмут: озвучены цифры

Российские оккупационные войска в битве за Авдеевку Донецкой области понесли большие потери, чем в боях за Бахмут. Только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций. Оборона Авдеевки от российских захватчиков продолжалась около 10 лет.

Однако было принято решение о выходе украинских защитников из города и 18 февраля Силы обороны завершили этот процесс.

Украинские воины были вынуждены покинуть Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Именно такова цена промедлений с оказанием помощи нашими партнерами.

В то же время Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях. Только за 4 месяца активной фазы боев уничтожено более 47 тысяч оккупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой техники противника. Эта цифра значительно больше, чем потери путинской армии в битве за Бахмут.

Кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить Авдеевку для поднятия собственного рейтинга. Однако определенные им сроки победы неоднократно откладывались благодаря стойкости украинских защитников города.

"Контроль над руинами Авдеевки не даст врагу никаких стратегических преимуществ. Это очередная "Пиррова победа", которая приближает истощение ресурсов России", – констатировали в Центре.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

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