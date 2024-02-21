'Сейчас идет критическая борьба': в Пентагоне прокомментировали отвод украинских сил из Авдеевки

Представители Пентагона прокомментировали отвод украинских сил из Авдеевки, называя его "стратегическим" шагом, направленным на сохранение собственной артиллерии и снарядов. Сейчас украинские военные ведут важную борьбу за жизнь и будущее страны, поэтому необходимо немедленное финансирование.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. По ее словам, если Пентагон не получит необходимого финансирования от Палаты представителей, то не сможет передавать критически важное вооружение Украине. В таком случае военным придется принимать решения о том, какие города можно будет содержать с оружием партнеров.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября", – заявила Сингх.

Она предположила, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя есть города, которые подвергаются обстрелам и находятся под угрозой. В то же время украинцы ежедневно прилагают чрезвычайные усилия, чтобы удержать каждый клочок территории.

Сабрина Сингх также заверила, что Министерство обороны США может организовать скорую отправку новых пакетов помощи Украине немедленно после принятия соответствующего законопроекта Конгрессом США.

"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия, я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты помощи, выделенные по распоряжению президента – Ред.) украинцам", – отметила спикер.

Ранее старший солдат Виктор Биляк из 110-й отдельной механизированной бригады поделился подробностями процесса вывода украинских Вооруженных Сил из города Авдеевка Донецкой области. Он заметил, что путь выхода был очень опасен, и все осознавали то, что любое ранение могло быть роковым, поскольку никто не смог бы оказать помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в 110-й ОМБР подтвердили, что оккупанты в Авдеевке убили нескольких тяжелораненых украинских бойцов на опорном пункте "Зенит". Сначала россияне согласились эвакуировать наших воинов и оказать им помощь, а затем обменять, однако не сдержали слова и расстреляли их.

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