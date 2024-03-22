'Всему свое время': Павлюк объяснил, почему ВСУ пока не могут получить преимущество на поле боя в Украине

Российские оккупационные войска прилагают максимальные усилия для продолжения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Следовательно, говорить о замедлении захватчиков пока не приходится.

Вражеское наступление пусть и замедлилось, однако не прекратилось. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Продолжаются наступательные действия, потому что Россия не может позволить себе потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу. Поэтому они делают все возможное и невозможное, используя все ресурсы, которые есть, чтобы продолжать наступательные действия на Лиманском направлении. Продолжаются атаки и на Бахмутском направлении, также не замедляются на Авдеевском направлении", – отметил Павлюк.

При этом, по словам командующего Сухопутными войсками, похвастаться "успехами" хотя бы уровня Авдеевки оккупанты не могут. Максимум, чего им удается достигать – это небольших тактических успехов на том или ином направлении.

На фоне вражеского наступления, добавил Павлюк, Силы обороны производят собственные наступательные действия, восстанавливают позиции, захватывают позиции врага.

"Идет пока позиционная война, пока преимущества мы не можем добиться, к сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Напомним, накануне, 21 марта, вдоль линии фронта произошло 74 боевых столкновения. Больше всего атаковали захватчики на Новопавловском направлении: там вражеские войска пытались прорвать оборону ВСУ. Об этом говорилось в утренней оперативной сводке Генштаба от 22 марта.

Тем временем в Оперативном командовании "Юг" заявил об угрозе новых ударов РФ. Украинские воины фиксируют маркеры возможной подготовки врага к продолжению террора.