Оккупанты на Новопавловском направлении пытались прорвать оборону ВСУ: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Россия продолжает бить по Украине практически всеми вооружениями. Тем временем на линии фронта захватчики не прекращают попыток атаковать позиции украинских воинов: за прошедшие сутки на передовой произошло 74 боевых столкновения.

В частности, прорвать украинскую оборону оккупанты пытались на Новопавловском направлении – там зафиксирована наибольшая активность врага: 25 попыток штурмов. Подробности о ситуации на полях российско-украинской войны раскрыли в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Враг не перестает атаковать позиции Сил обороны и населённые пункты Украины. Накануне захватчики нанесли 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, ночью и утром Украина отбивалась от массированной ракетно-дроновой атаки врага.

"В очередной раз российские оккупанты массированно атаковали Украину. Комбинированная атака вражескими ракетами разных типов и БпЛА типа Shahed началась вечером 21 марта с применения ударных беспилотников. Ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты. Информация о последствиях атаки и нанесенных разрушениях уточняется", – говорится в сводке Генштаба.

Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили: силы ПВО сбили 92 цели: 55 "Шахедов" и 37 ракет. Всего фиксировалось свыше 150 средств воздушного поражения.

Авиационным ударам накануне подверглись населенные пункты Ворожба, Гриценково Сумской области; Синьковка Харьковской области; Надия, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадовое, Григоровка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На линии фронта за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. И если на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на Северском и Слобожанском направлениях враг озабочен наращиванием плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области и засылкой ДРГ, то на юге и востоке продолжаются ожесточенные бои.

Так, на Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – отметили в Генштабе.

Так, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 1 артиллерийское средство и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что в течение 21 марта ВСУ уничтожили 37 ББМ врага и отминусовали 870 оккупантов за сутки.

Также сообщалось, что в РДК раскрыли данные о результатах рейда на территорию РФ. Российские добровольцы уверяют, что с 12 марта потери армии Путина достигли полутора тысяч человек.