ВСУ уничтожили 37 ББМ врага и отминусовали 870 оккупантов за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 189 единиц российской военной техники и вооружения. В боях на фронте воины обезвредили еще 870 оккупантов.

В целом с начала полномасштабной войны защитники ликвидировали 434 710 захватчиков (убитыми и ранеными). О потерях врага по состоянию на 22 марта рассказал Генеральный штаб ВСУ.

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