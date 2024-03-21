Пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении: уничтожены 12 единиц техники оккупантов. Видео

В четверг, 21 марта, украинские пограничники в очередной раз отразили вражеский штурм. Это произошло на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба. Отмечается, что бойцы бригады Гвардии наступления "Помста" совместно с Силами обороны уничтожили 12 единиц техники.

"При поддержке танков, БМП и БТР силами двух взводов противник пытался прорвать линию обороны, однако понес потери и отступил", - отметили пограничники.

Кроме того, подразделение пограничников "Феникс" поразило 5 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ рассказали, что на Лиманском направлении россияне дежурят мясные штурмы малыми группами и более масштабные попытки прорыва при поддержке бронетехники. Для ударов по защитникам кафиры постоянно применяют ядовитые вещества и кассетные боеприпасы.

– 21 марта Сырский встретился с делегацией НАТО во главе с руководителем Военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром. Военные провели переговоры.

– Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на поле боя на востоке Украины. В этом, в частности, есть заслуга правительства и народа Франции, последовательно поддерживающих Украину в борьбе против российской армии.

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