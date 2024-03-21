Сырский: на востоке Украины удалось стабилизировать ситуацию

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на поле боя на востоке Украины. В этом, в частности, есть заслуга правительства и народа Франции, последовательно поддерживающих Украину в борьбе против российской армии.

Об этом главком ВСУ говорил с начальником Объединенного штаба ВС Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Детали разговора Сырский сообщил в своем Telegram.

"Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", – добавил он.

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ от 20 марта сообщили, что самыми горячими направлениями фронта остаются Авдеевское и Новопавловское направления. Кроме того, оккупанты активизировались на Лиманском направлении: там наши воины отбили 10 атак противника за прошедшие сутки.

Ранее в ВСУ рассказывали, что 15 марта на Авдеевском направлении российские войска пытались заехать танками и бронетехникой в село Орловка Очеретинской громады. Этот штурм врага оказался неудачным – три танка были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ рассказали, что на Лиманском направлении россияне чередуют мясные штурмы малыми группами и более масштабные попытки прорыва при поддержке бронетехники. Для ударов по защитникам оккупанты постоянно применяют ядовитые вещества и кассетные боеприпасы.

– 21 марта Сырский встретился с делегацией НАТО во главе с руководителем Военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром. Военные провели переговоры.

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