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Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

Михаил Левакин
War
3 минуты
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Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

На данный момент самые горячие части фронта в Украине на Авдеевском направлении, где за сутки нашими защитниками были отбиты 11 атак врага, а также на Новопавловском направлении, где захватчики шли на штурм 18 раз. Кроме того, оккупанты активизировались на Лиманском направлении: там нашими воинами отбито 10 атак противника.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 марта. Всего в течение суток в Украине было зафиксировано 67 боевых столкновений.

За сутки враг нанес 2 ракетных и 54 авиаудара, совершил 41 обстрел из РСЗО (к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения).

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также подразделениями ракетных войск нанесено поражение складу боеприпасов противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит только диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но нанес один авиаудар и из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов.

Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненьке, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяне и Урожайное, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

На Ореховском направлении враг 5 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки российские захватчики 29 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении Донецкой области. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного.

Тем временем в Белом доме заявили, что воины ВСУ якобы вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны на Донбассе. Такая ситуация сложилась из-за того, что Конгресс США медлит с одобрением новой помощи для Украины.

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