Враг активизировался на Лиманском направлении: ВСУ отразили 10 атак армии РФ – Генштаб

На данный момент самые горячие части фронта в Украине на Авдеевском направлении, где за сутки нашими защитниками были отбиты 11 атак врага, а также на Новопавловском направлении, где захватчики шли на штурм 18 раз. Кроме того, оккупанты активизировались на Лиманском направлении: там нашими воинами отбито 10 атак противника.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 марта. Всего в течение суток в Украине было зафиксировано 67 боевых столкновений.

За сутки враг нанес 2 ракетных и 54 авиаудара, совершил 41 обстрел из РСЗО (к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения).

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также подразделениями ракетных войск нанесено поражение складу боеприпасов противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит только диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но нанес один авиаудар и из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненьке, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяне и Урожайное, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки российские захватчики 29 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении Донецкой области. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного.

Тем временем в Белом доме заявили, что воины ВСУ якобы вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны на Донбассе. Такая ситуация сложилась из-за того, что Конгресс США медлит с одобрением новой помощи для Украины.

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