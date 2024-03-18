'Боеприпасы заканчиваются': Кирби указал на сложную ситуацию у ВСУ на Донбассе и обратился к Конгрессу

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что воины ВСУ вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны на Донбассе. Такая ситуация сложилась из-за того, что Конгресс США медлит с одобрением новой помощи для Украины.

Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в совете Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью изданию ABC News в воскресенье, 17 марта. Он заявил, что Украине срочно нужна дополнительная военная помощь от Соединенных Штатов.

По словам чиновника, у воинов Сил обороны заканчиваются боеприпасы, а российские оккупанты продолжают свои штурмы.

"У них (ВСУ. – Ред.) на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам сейчас нужна", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что выделение вооружений Украине не ставит под угрозу национальную безопасность США.

Также Кирби сказал, что Белый дом ведет переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и его командой для ускорения выделения Украине новой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. Однако в Пентагоне подчеркнули, что передача Украине этой помощи была "уникальным случаем", и повторить ее без принятия законопроекта в Конгрессе невозможно.

Майк Джонсон в своем разговоре с сенаторами-республиканцами в среду обещал разблокировать помощь Украине. Однако он отметил, что Палата готовит свой собственный проект, который будет существенно отличаться от пакетного проекта, утвержденного Сенатом в прошлом месяце.

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