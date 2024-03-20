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Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но получили отпор: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

Марина Погорилко
War
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Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но получили отпор: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

За прошедшие сутки российские оккупанты 29 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении Донецкой области. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного.

Всего на фронте произошло 80 боевых столкновений. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но получили отпор: Генштаб рассказал о ситуации. Карта
Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но получили отпор: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

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