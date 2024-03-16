Россияне пытались штурмовать танками и БМП: в ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении в пятницу, 15 марта, российские войска пытались заехать танками и бронетехникой в село Орловка Очеретинской громады. Этот штурм врага оказался неудачным – три танка были уничтожены.

Оккупанты, которые в двух боевых машинах пехоты (БМП), увидели это, развернулись и поехали назад. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ Дмитрий Кухарчук.

"Сейчас на Авдеевском направлении происходит то, что на три бригады наступает армия, состоящая из нескольких дивизий. Превосходство российские войска пытаются создать в коэффициенте один к десяти, но мы замедлили наступление российских военных", – сказал он.

Кухарчук отметил, что сейчас еще нельзя говорить, что ситуация на Авдеевском направлении стабилизировалась, однако войска РФ продолжают нести потери.

По его словам, несмотря на количественное преимущество, у российских войск нет возможности одновременно наступать по всей линии боевого столкновения. Поэтому армия страны-агрессора концентрирует большинство усилий на Донецком направлении – непосредственно это касается Авдеевского и Красногоровского направлений.

"Российские войска начали применять тактику вагнеровцев, "мясные штурмы" постоянно сменяются штурмами на бронетехнике, чтобы создавать постоянное давление. С одной стороны они несут колоссальные потери, а с другой – у них есть тактический оперативный успех", – добавил Кухарчук.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в пределах Авдеевского направления. Уже несколько суток они пытаются прорвать украинскую оборону в полосах действия трех бригад ВСУ.

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