Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении: Сырский рассказал о ситуации. Карта

Оккупационные войска России продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в пределах Авдеевского направления. Уже несколько суток они пытаются прорвать украинскую оборону в полосах действия трех бригад ВСУ.

Для этого российское командование ежедневно бросает в бой штурмовые подразделения на технике и без нее. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, наступательные действия врага поддерживаются интенсивным огнем артиллерии, активным применением FPV-дронов и БПЛА со сбросами.

Российская авиация с расстояния 40-50 км периодически наносит удары КАБами. В то же время свои артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка захватчики прикрывают средствами РЭБ.

Сырский заявил, что в таких условиях наиболее эффективным способом ведения обороны для ВСУ является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты врага огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов. Также важно обеспечивать защиту от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением российских пунктов управления БПЛА ударами из ракетных систем и огнем артиллерии.

"Именно организации и обеспечению этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами", – рассказал главнокомандующий ВСУ о работе на Авдеевском направлении.

Он указал, что были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом передовом участке.

Как сообщал OBOZ.UA, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении в течение 14 марта защитники отбили 20 атак оккупантов. В частности, врага остановили около Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

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