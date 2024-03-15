Войска РФ наращивают минно-взрывные заграждения на Белгородщине и атакуют ВСУ на ряде направлений фронта – Генштаб

Российские войска увеличивают плотность минно-взрывных заграждений в приграничных районах Белгородской области. Также они атакуют позиции сил обороны Украины на ряде направлений фронта.

Всего за сутки 14 марта произошло почти 76 боевых столкновений, более половины из них – на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Подробности о ситуации на фронте раскрыли в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты не прекращают атаковать Украину. Накануне захватчики нанесли 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Так, в ночь на 15 марта оккупанты атаковали Украину 27 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

Авиационные удары накануне россияне нанесли по населенным пунктам Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренки, Романковое, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщевая, Вильча Харьковской области; Раздолевка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Вольное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 145 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки осуществлен один безуспешный штурм позиций наших войск.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 14 марта, оккупанты массированно обстреляли Сумщину. В регионе зафиксировали около 500 взрывов за день. Ранения получили пять гражданских.

Также сообщалось, что ночью захватчики запустили по Украине 27 "Шахедов" и восемь ракет. Силы ПВО сбили все дроны