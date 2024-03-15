Почти 500 взрывов за день: оккупанты массированно обстреляли Сумщину, пятеро раненых

Оккупационные российские войска в четверг, 14 марта, обстреляли 11 общин в Сумской области Украины. В течение дня они совершили 77 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов – зафиксировано 450 взрывов.

В результате преступных атак оккупантов ранения получили пять человек. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сумской ОВА.

Под удар врага попали Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины региона.

Войска государства-агрессора избивали по мирным населенным пунктам Сумщины из минометов, танков, реактивных систем залпового огня, артиллерии, использовали FPV-дроны, БПЛА "Ланцеты" и КАБы.

– Белопольское общество: осуществлен обстрел из миномета (20 взрывов), из танка (10 взрывов), артиллерии (39 взрывов), РСЗО (18 взрывов). В результате обстрела из РСЗО ранен один человек;

– Краснопольское общество: враг бил из минометов (7 взрывов);

– Хотинская община: зафиксированы обстрелы из артиллерии (12 взрывов) и БМП;

– Николаевская община: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов);

– Эсманьское общество: удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв), обстрелы из миномета (5 взрывов);

– Зноб-Новгородская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины;

– Великописаревское общество: совершены авиаудары КАБ (29 взрывов), обстрелы с вертолета НАР (149 взрывов), РСЗО (55 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (13 взрывов), удар дроном-камикадзе типа "Ланцет" (1 взрыв );

– Середино-Будская община: зафиксирован обстрел из миномета (19 взрывов). В результате обстрела получили ранения 4 жителя общины. Также был обстрел дроном-камикадзе;

– Шалыгинская община: произведен обстрел из артиллерии (21 взрыв), сброс с БПЛА Ф-1 (5 взрывов);

– Миропольское общество: был удар дроном-камикадзе (1 взрыв);

– Юноковская община: произведен обстрел из танка (4 взрыва) и обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв).

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью.

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