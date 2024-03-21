Потери армии Путина достигли полутора тысяч человек: в РДК раскрыли данные о результатах своего рейда

Более чем за неделю боевых действий в Белгородской области российская оккупационная армия потеряла более 1500 человек. Безвозвратные потери страны-террориста РФ составляют 651 человек, а санитарные – 980.

Также путинские войска понесли большие потери в технике. Об этом представители российских добровольческих формирований заявили на пресс-конференции по итогам операции в Белгородской и Курской областях.

По словам представителя легиона "Свобода России", за несколько дней операции в Белгородской области добровольцы освободили от путинского режима два населенных пункта. Кроме того, оккупационная армия РФ понесла большие потери личного состава и техники.

Общие потери российских войска на Белгородщине составляют более 1600 человек – 651 убитыми и 980 ранеными. Также в плен удалось взять 37 российских военных.

Вместе с тем российская армия понесла существенные потери в технике. Чуть более чем за неделю боевых действий в Белгородской области было уничтожено 121 единица техники. Еще 50 единиц техники выведено из строя.

Также представители легиона "Свобода России" отметили, что путинские войска обстреливали территорию Белгородской и Курской областей управляемыми авиабомбами. С начала рейда добровольцев россияне сбросили на свои же территории 323 бомбы.

Напомним, бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), которые проводят рейды против войск РФ в Белгородской области, показали штурм дома, в котором засели солдаты ВС РФ. А после этого добровольцы устроили засаду на прибывшую им на помощь группу эвакуации спецназа ГРУ.

Ранее боец РДК показал, как уничтожает бронетехнику войск РФ в пределах населенного пункта Козинка. В момент приближения оккупантов военный поразил цель с помощью ручного гранатомета.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Козинку Белгородской области России был ликвидирован лейтенант Никита Бессмертный – сын начальника инженерных войск армии РФ полковника Романа Бессмертного. Он попал в засаду на автомобиле УАЗ "Патриот" с еще двумя воинами 49-й общевойсковой армии.

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