Бойцы РДК устроили засаду на спецназ ГРУ в Белгородской области. Видео боя

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), которые проводят рейды против войск РФ в Белгородской области, показали штурм дома, в котором засели солдаты ВС РФ. А после этого добровольцы устроили засаду на прибывшую им на помощь группу эвакуации спецназа ГРУ.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале РДК. Отмечается, что события происходили в селе Козинка – там армия РФ заняла частный дом.

Бойцы 2-го штурмового взвода РДК с нескольких сторон атаковали его минометами, FPV-дронами и гранатометами, когда в сторону объекта выдвинулось подкрепление оккупантов. Несмотря на это, штурмовики продолжили обстрел дома и вскоре он уже пылал, в небо поднялся столб дыма и огня.

Тем временем транспорт войск РФ, который подъехал к дому, сразу же попал в засаду, устроенную РДК. Штурмовики при поддержке артиллерии подавляли противника. Как результат – подкрепление оккупантов было уничтожено.

"После удачного штурма была совершена засада на прибывшую группу эвакуации Спецназа ГРУ (2 отдельная бригада специального назначения, в/ч 64044, Псков)", – сказано в сообщении.

Ранее боец РДК показал, как уничтожает бронетехнику войск РФ в пределах населенного пункта Козинка. В момент приближения оккупантов военный поразил цель с помощью ручного гранатомета.

Также добровольцы показали неудачный штурм армией РФ одного из домов в Козинке. Неумелые действия врага привели к подрыву ими своего же сослуживца.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Козинку Белгородской области России был ликвидирован лейтенант Никита Бессмертный – сын начальника инженерных войск армии РФ полковник Роман Безсмертный. Он попал в засаду на автомобиле УАЗ "Патриот" с еще двумя воинами 49-й общевойсковой армии.

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