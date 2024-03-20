Взорвал гранатой своего же: в РДК показали неудачный штурм армии РФ одного из домов в Козинке. Видео

Относительно поселка Козинка в Белгородской области масс-медиа РФ в последние дни сообщают о его "полной зачистке" от бойцов "Русского добровольческого корпуса". В свою очередь, воины РДК уже неделю подряд демонстрируют видео боев в Грайворонском районе области. Судя по ним, русское село захватчики, несмотря на все свои заявления, не контролируют.

На последнем таком видео изображена странная атака россиян, которые сами себя забрасывали гранатами. Оккупанты штурмовали здание с бойцами РДК, однако "неумелые действия врага привели к подрыву сослуживца", рассказали добровольцы из РФ.

В целом в этом штурме "ВС РФ понесли потери и хаотично отступили", отметили в РДК.

На видео – село Козинка, которого уже не существует. Авиация РФ продолжает уничтожать поселок бомбами, которые россияне сбрасывают на собственной территории, по словам бойцов РДК, круглосуточно.

Как сообщал OBOZ.UA, рейд российских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей РФ начался еще 12 марта 2024 года. Уже в тот день пропагандистские масс-медиа РФ начали сообщали о "полной зачистке" Грайворона, Козинки и т.д.

Однако, как рассказывают местные жители, по крайней мере относительно Козинки, "уже нечего зачищать", поселок полностью разрушен. Он разбит именно армией РФ, танками и авиацией. И тем не менее, бойцы из РДК регулярно опровергают заявления военных РФ о "зачистке от диверсантов" села.

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