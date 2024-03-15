В РФ гудят об 'украинском десанте' и боях в Козинке: на место выехал губернатор

Российско-украинскую границу якобы пытались прорвать в районе села Козинка (Белгородская область). В этом обвинили украинский десант.

Об этом сообщили Telegram-каналы страны-оккупанта вечером 14 марта. Отмечается, что губернатор области Вячеслав Гладков выехал на место событий для выяснения ситуации.

"Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами", – заявил он.

Кроме того, Гладков рассказал об эвакуации жителей села.

"Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, в родные или в пункт временного размещения. Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если разрешит ситуация, начнем восстановление", сообщил глава российского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 14 марта, в российском Белгороде раздались взрывы в центре города, в районе вокзала. После них поднялся столб дыма.

Накануне сообщалось, что боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ происходят в пяти населенных пунктах в Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России.

Тем временем в России активно опрокидывают полицейских из Белгорода в Грайворонский район на фоне прорыва границы российскими добровольцами. На полицейских постах в Белгородской области выставляют больше людей.

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