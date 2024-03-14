В российском Белгороде пожаловались на взрывы, поднялись столбы дыма. Фото

В четверг, 14 марта, в российском Белгороде прогремели взрывы в центре города, в районе вокзала. После них поднялся столб дыма.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.

Напомним, что ранее в этот день российские добровольцы призвали мирных жителей Белгородской области эвакуироваться. Таким образом, отметили в РДК, россияне могут сберечь свои жизни.

"Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или идти в бомбоубежища. Сохраните жизнь себе и своим близким", – говорится в обращении российских добровольцев.

Утром 14 марта в Белгородской области пожаловались на попытку прорыва "ДРГ". Там заявили, что у села Сподарюшино якобы идет бой. Кроме того, под огнем оказался город Грайворон. Предварительно пострадал один человек, у него ранение руки. Повреждены три автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне сообщалось, что боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ происходят в пяти населенных пунктах в Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России.

– Тем временем в России активно перебрасывают полицейских из Белгорода в Грайворонский район на фоне прорыва границы российскими добровольцами. На полицейских постах в Белгородской области выставляют больше людей.

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