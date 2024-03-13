Идут бои в пяти населенных пунктах: в легионе 'Свобода России' доложили о ситуации в Белгородской области

Боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ происходят в пяти населенных пунктах Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик". Он пообещал сюрпризы в день выборов.

По его словам, в эпицентре всех военных действий находится село Теткино на Курщине. Кроме того, огневые столкновения происходят и в других населённых пунктах.

"Ситуация нестабильности распространяется и на соседние села, и не только в Курской области, но и в Белгородской области. Мы говорим о пяти населенных пунктах, где идут бои между добровольцами и войсками Путина", – сказал Барановский.

По его словам, рейд российских добровольческих подразделений приурочен к так называемым очередным выборам президента России.

"Это все посвящено так называемым выборам, которые завтра будут проводиться для установления единоличной диктатуры Владимиром Путиным. Мы, как сознательные граждане России, решили выразить свою политическую волю. Средства для голосования у нас с собой, так что завтра в день выборов начнутся сюрпризы", – пообещал он.

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

Впоследствии в МО РФ заявили, что "нарушение государственной границы не допущено", и утверждали, что представителей российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, на российской территории нет. В ответ российские добровольцы обнародовали кадры боев в населенных пунктах Белгородской и Курской областей, а также утверждали, что провели на российской территории ночь на 13 марта.

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