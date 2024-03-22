'Может свидетельствовать о подготовке будущих атак': Гуменюк заявила об угрозе новых ударов РФ

В пятницу, 22 марта, страна-агрессорка Россия совершила один из самых массовых ракетных обстрелов за последний период. Но кафиры могут готовиться к будущим ударам, о чем свидетельствует повышенная враждебная активность.

Кроме этого, в последнее время в ОК "Юг" подмечена активизация разведывательных дронов. Такое заявление сделала начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в четверг вечером враг вывел морские ракетные комплексы на боевое дежурство.

"Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, из которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак", – сообщила Гуменюк.

Она также отметила, что наблюдается увеличенная активность разведывательных дронов, что свидетельствует о попытках врага компенсировать отсутствие самолета А-50.

Кроме того, Гуменюк добавила, что враг также начал использовать тактическую авиацию для сбора нетипичной информации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 22 марта РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, осуществившие пуск крылатых ракет Х-101/555/55. В ряде городов Украины раздались взрывы. Это уже вторая массированная атака врага за двое суток.

– Перед этим, в ночь на пятницу, войска РФ запустили по Украине "Шахеды". Силы ПВО ночью и утром уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа.

– По Запорожью агрессор нанес 12 ракетных ударов. В результате были поражены ДнепроГЭС и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

– По Харькову враг ударил баллистическими ракетами. Там прогремело не менее 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередного массированного удара РФ крайне четки для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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