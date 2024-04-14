Армия России проводит не менее трех операций на оперативном уровне и активизировалась возле Часового Яра – аналитики

Российская оккупационная армия ведет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не имеющих общей стратегической цели. Это дает врагу возможность добиться тактических успехов в одном из секторов по их выбору.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). В то же время, силам обороны придется прилагать еще больше усилий для защиты от этих российских атак, если США будут откладывать с оказанием военной помощи.

Эксперты считают, что усилия России в районе Часового Яра и Лиманского и Покровского направления направлены на достижение важных операционных целей. Однако эти операции не координируются между собой так, как может показаться. Аналитики утверждают, что оккупанты чередуют акценты между разными направлениями, а не фокусируются на всех трех одновременно.

В настоящее время Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемой нехватки артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны, что осознают и оккупанты. Однако и самим оккупантам не хватает возможностей для проведения одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было ранее.

По мнению аналитиков, российские войска предпринимают несколько наступательных действий с целью ограничить оборонные возможности Украины в условиях дефицита вооружения. Противник заставляет украинские силы перераспределять свои оборонные ресурсы на поле боя, создавая уязвимые точки, которыми можно воспользоваться.

Оккупанты активизировались возле Часового Яра

Российские войска интенсифицировали свои действия по захвату Часового Яра и, похоже, используют свои боеспособные подразделения в этом направлении. Однако тактические успехи оккупантов восточнее Часового Яра не привели к окружению населенного пункта.

Эксперты ISW считают, что части российских войск, которые сейчас сконцентрированы к северо-востоку и юго-востоку от Часового Яра, менее боеспособны, и им будет трудно добиться успехов, подобных тем, что были достигнуты к востоку от Часового Яра в противостоянии с украинскими защитниками.

В то же время российские тактические достижения к востоку от Часового Яра не привели к окружению населенного пункта. В Институте изучения войны считают, что российским войскам, вероятно, нужно добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра перед тем, как они смогут продолжить оцепление населенного пункта. Это может потребовать дополнительных и более боеспособных частей.

Имеющиеся в распоряжении ISW снимки свидетельствуют о том, что украинские войска установили значительные оборонительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и вероятно, российским войскам будет сложно быстро прорвать эту оборону в текущем темпе наступления в этом районе, пока украинские силы имеют достаточно боеприпасов для сопротивления.

Российским войскам, вероятно, придется прорываться через город или выполнить узкий тактический маневр, который заставит их столкнуться с укреплениями Часового Яра, вооруженными позициями украинских войск и препятствиями в виде канала Северский-Донец-Донбасс.

Ранее сообщалось, что в субботу, 13 апреля, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Выяснилось, что в ходе этой атаки украинские защитники успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" врага.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали воинскую часть в Ковилкино, на вооружении которой стоит загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3000 км, а высота – более 100 км.

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