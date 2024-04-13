Важный объект: стало известно, что поразили Силы обороны в оккупированном Луганске

В субботу, 13 апреля, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Выяснилось, что в ходе этой атаки украинские защитники успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника.

Это был важный объект для неприятеля. Об этом сообщил Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

"Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что взрывы прогремели в частности в районе машиностроительного завода, после этого над городом был виден столб дыма. Впоследствии появились сообщения об ударе по ремонтной базе оккупантов и возможном поражении местоположения захватчиков.

Между тем, российские пропагандисты заявили о "ракетном ударе ВСУ" по автостанции и предприятию, молниеносно "установив", что по Луганску "ударили" немецкими ракетами Taurus, которые Берлин упорно отказывается передать Украине.

Также в сети показали ракету, поразившую объекты в оккупированном городе.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали воинскую часть в Ковилкино, на вооружении которой стоит загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3000 км, а высота – более 100 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!